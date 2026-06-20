夫婦漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が20日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）を体調不良のため欠席した。かつみ・さゆりは番組内の「メチャ売れ！！」のコーナーを担当しているが、この日は、かつみ（63）が1人で登場。スタジオから「あれ？」「どうした？」「さゆりちゃんは？」と声があがり、トミーズ雅（66）が「華ある方は？」と問うと、かつみが「華がある方は、きょう、ちょっと体調不良で。申