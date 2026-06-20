世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「移送中のパトカー男が乗っ取る警察官と車内で激しい攻防」についてです。◇◇◇アメリカ・ダラス。パトカーの後部座席に座っているのは、違法薬物所持などの容疑で逮捕された男。この直後、驚きの行動に出ます。手錠を自力で外すと...後部座席のドアを開けようとします。警察官が異変に気づき、車を降りた次の瞬間…！「（パトカーが）乗っ取られたぞ ！」男が運転席へ