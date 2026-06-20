俳優本木雅弘（60）が19日放送の、TBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。14年ぶりの番組出演でMC笑福亭鶴瓶をさりげなくイジった。本木は「この番組、私、14年ぶりに出演させていただくんですけれども、鶴瓶さんの前で年齢の話は、あれなんですけれども、昨年還暦を迎えて、鶴瓶さんがちょうど74歳でいらっしゃるので、（鶴瓶を指さして）還暦のころだった、ということなんですよね」と話した。そして本木は「だから、そう