日本人初となるカンヌ国際映画祭最優秀女優賞を受賞した岡本多緒が20日、都内で行われた映画『急に具合が悪くなる』の公開記念舞台あいさつに登壇。観客から“異例”のスタンディングオベーションで迎えられ、感激の表情を浮かべた。【写真】スタンディングオベーションに感動する黒崎煌代この日、会場では日本では珍しいスタンディングオベーションが沸き起こり、岡本のほか、長塚京三、黒崎煌代、濱口竜介監督の登壇を歓迎。