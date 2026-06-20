元グラビアアイドルで現在はパチスロライターとして活動する河原みのり（37）が20日までに、Xを更新。2027年3月頃にパチンコ業界から引退することを発表した。「誠に勝手ながら、2027年3月頃をもちまして、P業界を引退させていただくことになりました」と告知し、引退の理由については、「家族の心身不調が理由ですので詳細は控えます」としている。レギュラーの仕事に関してはすでに終了などの調整をしているとして、「来年3月頃