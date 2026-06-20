歌手の和田アキ子（76）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。映画「国宝」についてコメントした。昨年「国宝」が大ヒットする最中、見たい気持ちがあるものの、3時間を超える作品ということもあり、映画館で見るのが難しいことを明かしていた和田。この日、「いやもうやっと『国宝』も見たけど」と今月からネット配信が開始され、ようや