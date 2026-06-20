サッカー元日本代表でセレッソ大阪会長の森島寛晃氏（54）が20日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦について言及した。番組では、冒頭からW杯について特集。森島氏はオランダ戦を「今後につながる価値あるドロー」と振り返る。試合では、オランダに勝ち越しを許すも、後半44分、小川航基選手のヘディングが鎌田大地選手の頭に当た