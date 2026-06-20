俳優本木雅弘（60）が19日放送の、TBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。長男のモデルUTA（28）が俳優デビューすることについてコメントした。MC笑福亭鶴瓶が唐突に「会ったんですよ、息子さんに」と本木を招いた出演回の準備として、本木の長男UTAを取材したことを打ち明けた。本木は鶴瓶の言葉が理解できずに「ん？」と聞き返した。鶴瓶は「いや、ん？…や、ないがな」と返した。ようやく飲み込めた本木は自分の指さして