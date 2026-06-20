数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、エスケイジャパンの「忍たま乱太郎 ぷちぬいぐるみ3」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「忍たま乱太郎 ぷちぬいぐるみ3」が見逃せない！エスケイジャパンから2026年6月に発売される「忍たま乱太