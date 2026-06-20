世はまさに“オープンワールド”ゲームの全盛期。だがゲーマーのなかには、そんな時代の流れに付いていけないという人もいるようだ。6月6日に正式発表された『ファイナルファンタジーVII リベレーション』についても、SNS上ではさまざまな意見が飛び交っていた。 （関連：【画像あり】『FFX』25周年ポップアップで販売されるグッズの数々） ■「シリーズ最大のオープン