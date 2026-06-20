日本代表は、現地６月20日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、チュニジアと対戦する。メキシコのモンテレイ近郊で行われた前日練習の後、バイエルンのDF伊藤洋輝が取材に応じた。「初戦で勝点１を取りましたけど、この２戦目に負けると厳しい状況なので、勝てるように頑張ります」そう意気込みを語った26歳のDFは、チュニジアについて、「サイズのある選手が多いですし、引いてカウンターというの