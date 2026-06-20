痛恨の失策だ。パラグアイ代表は現地６月19日、北中米Ｗ杯のグループＤ第２節でトルコ体表と対戦している。開始２分にマティアス・ガラルサのゴールで先制し、１−０で迎えた45＋３分、ミゲル・アルミロンが退場となる。32歳のMFは、相手選手に向けて口もとを手で覆う仕草。この振る舞いが一発レッドの対象となった。開催国アメリカのメディア『The Sporting News』は、「才能あふれるパラグアイ人選手はレッドカードを受