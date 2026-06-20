20日の函館5R・2歳新馬戦（芝1200メートル、牝馬限定）は3番人気イモージェン（池添、父サリオス）が好位インから抜け出し快勝。新種牡馬サリオス産駒のJRA初勝利を飾った。鞍上の北村友は「良い競馬ができた。反応は良かったし、ゴール板を過ぎてからも余力があった。脚も持続できる感じもありました」と納得の表情で振り返った。