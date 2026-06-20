俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が20日、自身のインスタグラムを更新。演出家・俳優の錦織一清が作品・音楽の監修を手がける舞台『恩讐の彼方』に出演する音無は、舞台けいこで多忙な近況を報告。そんな中でも手料理を作り続けていることを明かし、写真も披露した。【写真複数】「素晴らしい」「美味しそう」音無美紀子が披露した夕食メニュー音無は「恩讐の彼方、もう来週には開幕で、日々、猛稽古。帰りも