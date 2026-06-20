東京電力福島第1原発事故で放出された高濃度の放射性物質セシウムを含んだ微粒子（宇都宮聡・台湾大教授提供）東京電力福島第1原発事故で放出された高濃度の放射性物質セシウムを含んだ微粒子の拡散経路を特定したと、筑波大や台湾大などの研究チームが20日までに国際学術誌に発表した。2011年3月11日の事故発生から4日後に大量生成され、福島県内の広範囲に飛散していたことが判明した。微粒子はガラス状で「セシウムボール」