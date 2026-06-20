滋賀県東近江市の湖東記念病院で2003年に死亡した入院患者に対する殺人罪で服役後、再審無罪が確定した元看護助手西山美香さん（46）が国に約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は25日に判決を言い渡す。一審では国と県に賠償を求め、昨年7月の大津地裁判決は県に約3100万円の賠償を命じる一方、検察の起訴の違法性などは認めず国への請求を棄却。県は控訴せず賠償が確定した。西山さんは国に対してのみ控訴