６月２０日の函館５Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１２００メートル＝１０頭立て）が行われ、単勝３番人気のイモージェン（栗東・池添学厩舎、父サリオス）が直線で抜け出して勝利した。新種牡馬の父サリオスにとって、産駒初勝利となった。勝ち時計は１分９秒０（良）。スタートは五分となったが、北村友一騎手＝栗東・フリー＝が促して４番手につける。２番枠からロスなく内を回り、残り２００メートルで逃げたラピッドテソーロ