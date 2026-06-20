◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）広島の常広羽也斗投手が、出場選手登録された。今季は４月２６日に初昇格後、リリーフで４試合に登板し、４イニング無失点。５月１８日に投手と野手の枠の兼ね合いで抹消された。その後は２軍で６試合に登板し、６イニングで被安打３、７奪三振、１四球で無失点と好投を続けていた。代わりに益田武尚投手が２軍再調整となった。前夜１９日の試合は、６点ビハインドの６回