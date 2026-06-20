歌手・和田アキ子が２０日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に出演した。番組では、サッカーＷ杯北中米大会でＦＩＦＡランク１８位の日本がメキシコ・モンテレイで２０日（日本時間２１日）にチュニジア代表と対戦することが話題となった。その中でリスナーからメールで和田へ「アッコさんに相談があります。Ｗ杯盛り上がっていますが