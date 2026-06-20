クリストフ・スミヨン騎手＝ベルギー出身、フランス拠点＝が、ＢＨＡ（英国競馬統括機構）に対し、異議申し立てを行ったことが６月２０日までに分かった。スミヨン騎手は日本時間１７日未明に行われた英ロイヤルアスコット開催の３歳マイル王決定戦、セントジェームズパレスＳ・Ｇ１（英国・アスコット競馬場・芝１５９０メートル）で、プエルトリコ（牡３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父ウートンバセット）に騎乗し