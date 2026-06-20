◆米大リーグドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦に先発。５回２／３を４安打３失点で降板し、４試合ぶりの４勝目はお預けとなった。９０球で１四球６奪三振だった。３点リードの６回。先頭ホリデーに左前打を許したが、中堅パヘスの好捕もあって２死一塁までこぎ着けた。しかし