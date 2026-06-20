タレントの小原ブラスが２０日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では皇族数の確保をめぐり議論が行われている皇室典範改正について取り上げた。焦点となっているのが男系継承。５月に行われたＡＮＡの世論調査では、女性天皇を認めることに賛成８５％。女系天皇を認めることに賛成７８％にのぼった。ブラスは「この制度を変えて、女系天皇にした後で『よくよく考えたら、これってこう