◆パ・リーグオリックス―西武（２０日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。前夜に１４年ぶりの２試合連続サヨナラ勝ちを決め、勢いに乗っていきたいオリックスは、紅林が「９番・遊撃」で４試合ぶりに先発復帰。１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で左足を痛め、その後は欠場していた看板打者が、満を持して打線に帰ってきた。今季はここまでチーム最多の８本塁打。この日は、リスタートのアーチをかけられるか。【オ