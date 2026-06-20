◆米大リーグマリナーズ２―６レッドソックス（１９日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が敵地のマリナーズ戦で２試合連続となる先発外。最後まで出番はなく、最近１３試合で７度目の欠場となった。吉田は５月２４日のツインズ戦で今季初アーチ。最近４試合の先発出場ではいずれも安打を放っているものの打点は０。チャンスで得点をたたき出す勝負強い打撃の復活が待たれ