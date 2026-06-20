日本代表の森保一監督（５７）が１９日（日本時間２０日）、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝同２１日）の公式会見を同地で行い、?日本人の心?について熱弁を振るった。会見ではチュニジアのエルベ・ルナール新監督に警戒感を示すなど第２戦へ向けての言及があった中、いまや定番となった日本人サポーターが試合観戦後、スタジアムのゴミ拾いをしたり、選手がロッカールームを片付け