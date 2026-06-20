２４年のドラフト１位で二刀流の日本ハム・柴田獅子（れお）投手（２０）が２１日のソフトバンク戦（エスコン）に先発する。今季２度目の先発マウンドへ「まずはきっちりゲーム作って、長いイニング投げきるっていうことが１番の目標。楽しみっていう部分が大きい」。この日は、エスコンでプルペン入りし、最終確認。２軍での調整時と同様に打撃練習は行わず投手練習に専念した。２１日も投手として出場する。ソフトバンク戦は