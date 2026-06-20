野球日本代表「侍ジャパン」を運営するＮＰＢエンタープライズが、世界的なスポーツ用品メーカーのニューバランス社と契約したユニホームが２０日、お披露目された。７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が２０日、神奈川・平塚市内でスタート。監督を務める関西国際大・鈴木英之監督（５９）ら首脳陣が、右胸に同社のロゴ