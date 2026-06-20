【モデルプレス＝2026/06/20】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月18日、自身のInstagramを更新。リクエストされた手料理を公開した。【写真】LA在住75歳有名女優「野菜たっぷり」屋台風焼きそば公開◆桃井かおり、リクエストされた手料理公開桃井は「“屋台な〜焼きそば”我が家のサッカー観戦ルームから出前注文あり、シラスのパリパリとあおのり、紅生姜もマスト！さくらエビのビスクはいらない！といわ