【モデルプレス＝2026/06/20】モデルの前田希美が6月19日までに自身のInstagramを更新。夫で浦和レッズの渡邊凌磨選手との誕生日記念ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】プロサッカー選手の32歳美人妻「美男美女」夫との誕生日記念ショット◆前田希美、初めて夫と過ごす誕生日前田は「6月16日 33歳になりました」とつづり、店内で撮影した写真を複数枚投稿。誕生日プレートを手に持ち微笑む姿や渡邊選手との2ショットなど