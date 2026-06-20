【モデルプレス＝2026/06/20】俳優の秋野暢子が6月19日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食を公開し反響を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「豪華ですね」オシャレ朝食披露◆秋野暢子、手作りの朝食を披露秋野は「おはようございます。今日は温かい朝になりましたね」とつづり、テーブルの上に並べた朝食の写真を投稿。丸い形の目玉焼きをのせたトーストに茹でたとうもろこし、フルーツを盛り付けたヨーグルトなど栄養満点