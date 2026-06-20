ヤクルトの内山壮真内野手（23）が20日、左肩の脱臼のため出場選手登録を抹消された。前日の広島戦の5回に大盛の打球をダイビングキャッチした際に負傷。池山監督は「前回も脱臼して、復帰まで7日間ぐらいかかっている」と説明。「しっかりと体の治療と強化と。無事に早く元気でプレーできるようにというのは伝えた」と話した。