歌手の相川七瀬（51）が17日、自身のインスタグラムを更新。ダンスボーカルグループ・MAXのメンバーとの食事会ショットを公開し、ファンから大きな反響が寄せられている。【写真】「青春時代へタイムスリップしたみたい」相川七瀬＆MAXメンバーの豪華再会ショット相川は「MAXのみんなと 久しぶりにご飯を食べたよ 色んな話して、めちゃくちゃ盛り上がりました これぞ、女子会」と報告。公開された写真には、MAXのNANA、MINA、L