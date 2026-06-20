愛知県西尾市立小学校の４０歳代の学校事務職員の男性が児童の給食費計約１７９３万円を着服したとして、同市は１９日、西尾署に被害届を提出した。同署は業務上横領容疑で調べる。市の発表によると、職員は花ノ木小に勤務していた２０２３〜２５年度、保護者から集めた児童約６００人分の給食費計約９８００万円のうち、１７９３万円を着服した。同校では給食費を入金する口座の銀行印を教頭が管理していたが、職員は「伝票