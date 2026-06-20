歴史的公文書として保存されている資料＝12日、相模原市「刃物を持った男が暴れている」。午前3時2分、救急要請を受けた消防隊員らが現場に着くと、「建物内で少なくとも3人は刺されている」との情報を聞いた。警察官と施設に入り多数の傷病者と接触。治療の優先順位を決める「トリアージ」や応急手当てを実施した―。これは2016年7月26日、相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者ら45人が殺傷された事件で、地