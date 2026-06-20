北中米Ｗ杯を取材しているフジテレビの原田葵アナウンサー（２６）が１９日、現地での姿を投稿し、反響を呼んだ。「メキシコ・モンテレイでの中継先にて中継終わりに警察官の方から『一緒に写真撮ろう』と言ってもらいました。（ありがたいけど、謎）ホテル前にはかなり多くの警察官がいて、とても厳重な警備体制でした」とつづって投稿したのは、厳重な警備を行っている警察官３人との４ショット。物々しくも微笑ましい写