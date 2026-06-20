白毛の良血馬スノーウィスパー（須貝、父ニューイヤーズデイ）が20日、函館5R（芝1200メートル、牝馬限定）でデビュー戦を迎えた。5番人気に支持されたスノーウィスパーはやや遅めのスタートから中団後ろ目を追走。鞍上の佐々木が3角手前から追い続けたが、6着に終わった。鞍上の佐々木は「調教より力強く走れたが、追走にいっぱいで最後は苦しくて右にモタれてしまった」、管理する須貝師は「洋芝でも、と思ったけど（適性