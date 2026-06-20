イギリス版『ESPN』が日本代表の森保一監督のお茶目な一面を紹介し、海外ファンの注目を浴びている。同メディアは19日に公式X(@ESPNUK)を更新し、「ハリー・ケインと会って一緒にセルフィーを撮った後の、日本代表指揮官ハジメ・モリヤスの反応」と投稿。バイエルンに所属するイングランド代表FWと自撮り写真を撮影し、嬉しそうに笑顔を見せる森保監督の画像をアップした。これはNHKで放送された「FIFAワールドカップ頂点