リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、急にお腹が痛くなりがちな玉置が『急に具合が悪くなる』をプッシュします。 参考：日本人初の女優賞受賞も結果は“保守的”？大作不在の第79回カンヌ国際映画祭を振り返る 『急に具合が悪くなる』第79回カンヌ国際映画祭にて主演女優賞を受賞した本作。同じコンペ部門には是枝裕