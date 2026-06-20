【北中米W杯グループリーグ第2節】(フィラデルフィア)ブラジル 3-0(前半3-0)ハイチ<得点者>[ブ]マテウス・クーニャ2(23分、36分)、ビニシウス・ジュニオール(45分+3)<警告>[ブ]ドウグラス サントス(65分)[ハ]カルレンス・アルカス(4分)、フランツディ ピエロー(45分+4)、ダンリー ジャン ジャックス(72分)観衆:68,324人├クーニャ2発にビニシウスが2戦連発弾!! ブラジルが首位に浮上して最終節へ!! ハイチは今大会最初