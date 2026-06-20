[6.19 W杯C組第2節 ブラジル 3-0 ハイチ]FWマテウス・クーニャがワールドカップ初先発で2得点を記録する鮮烈な活躍を残し、ブラジル代表の北中米W杯初勝利に貢献した。試合後、得点時に披露したサーフィンの波乗りパフォーマンスについて「サーフィンは人生の一部」と語った。ブラジルメディア『グローボ』が伝えている。クーニャは前半23分、FWビニシウス・ジュニオールのシュートのこぼれ球を押し込んで先制点をゲット。続く