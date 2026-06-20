日向坂46の藤嶌果歩さんが2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会にちなんでリフティングを披露し、ファンの反響を呼んでいる。最新シングルでセンターを務める藤嶌さんは、8月4日に1st写真集を発売。W杯の開催地の1つであるアメリカ・マイアミでも撮影を行った。写真集の公式X(@kahorin1st)は19日、「撮影地のマイアミでも北中米W杯が開催中! かほりんにはリフティングに挑戦してもらいました」と記し、ティックトック更新