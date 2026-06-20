川崎フロンターレは20日、福島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍しているMF永長鷹虎(23)、DF土屋櫂大(20)について、期限付き移籍期間の延長が決定したと発表した。移籍期間はいずれも2027年6月30日までとなる。永長は今季のJ2・J3百年構想リーグで16試合に出場。土屋は16試合に出場し、2得点を記録した。