ひらひらきゅうりとナッツのフレンチサラダ【画像を見る】リボンきゅうりとナッツで見た目も華やか「ひらひらきゅうりとナッツのフレンチサラダ」サラダや漬物など、色々と使えて便利なきゅうり。見た目も食感もひと味違ったアレンジはいかがでしょうか。夏に嬉しいレモン汁のさっぱりとした風味とナッツの食感がやみつきに。リボンきゅうりは皮むき器を使えば手軽に作れます。■ひらひらきゅうりとナッツのフレンチサラダリボンき