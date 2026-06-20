歌手の小柳ルミ子さんが6月19日、自身のインスタグラムを更新。30年以上前の私服を着て高級車と映るショットを公開しました。 【写真を見る】【 小柳ルミ子 】30年以上前の私服を着て高級車と映るショット公開にファン反響「カッコイイ」「スタイル良すぎです」小柳さんはイタリアのラグジュアリーブランド車『マセラティ』のボンネットに腰をかける写真を添えて「私の愛するメッシも大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をし