西日本から東日本で広く雨前線を伴う低気圧の影響により、西日本から東日本で広く雨となるでしょう。西日本は、午後も本降りの雨で、関東は、昼頃から本格的に雨が降り始める見込みです。【画像で見る】20日(土)正午〜「雨の予想」シミュレーション夜遅くからあすにかけては、東北まで雨の範囲が広がるでしょう。沿岸部を中心に風も強まり、横殴りの雨となる所もありそうです。この時季らしい気温も湿度高い気温です。日中の気温は