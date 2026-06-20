今年の5月に思わぬ反響があった、柴犬と一緒にいた“飼い主の姿”（2026年5月12日放送）。現在でも柴犬の“予想外の行動”にまたしても注目が集まっている。【映像】衝撃的な“飼い主の姿”（実際の映像）オンエア後、「周りから『見たよ！』と言ってもらえてすごく嬉しかった」という飼い主（@roku125shiba）。それと同時に「加工のせいで 自分まで注目されてしまい、恥ずかしいような、申し訳ないような…」と思わぬ反響にタ