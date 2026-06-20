◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ー中日(20日、東京ドーム)僅差のゲームを制し、中日が勝利したカード初戦。続く2戦目のスタメンが発表されました。前日途中交代となったキャベッジ選手はベンチ外。この日登録となった浅野翔吾選手が早速「8番・レフト」でスタメン起用となりました。さらに岸田行倫選手をファーストで起用。岸田選手が1軍で一塁手につくのは初で、2022年には二軍戦で1/3イニングのみ起用された経験があります。キャッ