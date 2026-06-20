◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）ソフトバンクは１９日の同カードで９回に代打で右前適時打を放った柳町達が「２番・右翼」でスタメン復帰。１軍昇格、即「６番・一塁」で４回に２点適時打を放った石塚綜一郎が２試合連続でスタメン起用された。以下がスタメン。１（中）正木２（右）柳町３（左）近藤４（三）栗原５（指）柳田６（一）石塚７（二）牧原大８（捕）海野９（遊）野村（投）