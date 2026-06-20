◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２０日・東京ドーム）巨人は２０日、中日戦のスタメンを発表した。岸田行倫捕手が「３番・一塁」に入り、９年目で初めてファーストで先発出場する。３週間ぶりに出場選手登録された浅野翔吾外野手は「８番・左翼」で出場。前日の中日戦（東京ドーム）で４回の守備からコンディション面が理由で途中交代したキャベッジ外野手はベンチ外となった。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人