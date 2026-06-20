６月２０日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１０頭立て）は、荻野極騎手が騎乗した単勝４・０倍の２番人気レッチュベルク（牡２歳、美浦・久保田貴士厩舎、父インディチャンプ）が勝利した。勝ち時計は１分３６秒８（稍重）。スタートはやや後手を踏んだが、素早く３番手を確保すると、直線では上がり最速となる３３秒７の脚を使い３馬身抜け出した。大物感のある勝利に、鞍上も「調教から良さを感じていました。ト